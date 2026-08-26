Эксперт Хайцеэр рассказал, как нужно бороться с подростками на питбайках Эксперт рассказал, как нужно бороться с подростками на питбайках

Москва26 авг Вести.Постановка детей на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, которая может негативно повлиять на дальнейшее получение образования, является одной из мер профилактики правонарушений, связанных с поездками на питбайках. Такое мнение высказал ИС "Вести" вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Хайцеэр напомнил, что питбайк является не транспортным средством, а спортивным снарядом, который не может выезжать на дороги общего пользования.

Фактически, больше всего родители боятся постановки детей на учет в комиссию по несовершеннолетним … потому что это такое клеймо очень серьезное в дальнейшем при получении высшего образования. Может быть, этот механизм нужно задействовать. Мы обсуждаем … последствия, а причины не устраняются. И есть несколько ведомств, которые должны быть в этом задействованы, и вроде бы как эти ведомства периодически собирались, вот я весной был на совещании в Госдуме, где присутствовал и Минпромторг, и Минтранс, и Министерство по спорту … но при этом после этого ничего не произошло сказал он

Хайцеэр также заявил, что родители, покупая своим детям питбайки, фактически отправляют их на потенциальную смерть.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы задержала 13 участников нелегальных заездов на питбайках.