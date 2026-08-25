Москва25 авгВести.В Москве участники нелегальных заездов на питбайках на Пресненской набережной были задержаны и привлечены к ответственности. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства, инцидент произошел 9 августа.
Задержаны 13 участников нелегальных заездов на питбайкахнаписано в публикации источника
Уточняется, что на большое скопление молодых людей, нарушающих общественный порядок, была подана жалоба. Приехавшая полиция провела задержания 13 человек, семь из которых несовершеннолетние.
Пятеро были привлечены к административной ответственности. Им вменяется мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения.