Москва16 авгВести.В Новой Москве двоих молодых питбайкеров привлекли к ответственности за опасную езду, создававшую опасность для горожан. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы.
Инцидент произошел в ТиНАО, вблизи станции метро "Филатов Луг". Установить нарушителей общественного порядка удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.
Питбайк-шоу у "Филатова Луга" закончилось протоколами: полицейские столицы привлекли к ответственности питбайкеров, устроивших опасную езду у метронаписано в канале ГАИ
Привлечение к ответственности подростков произошло в том числе после поступивших жалоб со стороны местных жителей.