В Новой Москве два питбайкера создавали угрозы горожанам, составлены протоколы

Полиция Москвы составила протоколы на двух питбайкеров-лихачей В Новой Москве два питбайкера создавали угрозы горожанам, составлены протоколы

Москва16 авг Вести.В Новой Москве двоих молодых питбайкеров привлекли к ответственности за опасную езду, создававшую опасность для горожан. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы.

Инцидент произошел в ТиНАО, вблизи станции метро "Филатов Луг". Установить нарушителей общественного порядка удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Питбайк-шоу у "Филатова Луга" закончилось протоколами: полицейские столицы привлекли к ответственности питбайкеров, устроивших опасную езду у метро написано в канале ГАИ

Привлечение к ответственности подростков произошло в том числе после поступивших жалоб со стороны местных жителей.