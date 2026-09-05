В Санкт-Петербурге смертность в ДТП с частными самокатами выросла до 71%

В Петербурге 71% смертельных ДТП с самокатами приходится на частные устройства В Санкт-Петербурге смертность в ДТП с частными самокатами выросла до 71%

Москва5 сен Вести.В Санкт-Петербурге за семь месяцев 2026 года доля смертельных случаев в авариях с участием частных электросамокатов выросла до 71 процента. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу "МТС "Юрент".

По данным платформы "Мобилитика", в 2025 году этот показатель составлял 37 процентов.

Показатели по частным СИМ прирастают относительно 2025 года. Самый большой рост за 7 месяцев у показателя смертности: в 2025 году 37% всех летальных инцидентов пришлось на частные СИМ, в 2026 году - уже 71% говорится в публикации

Отмечается, что на частные СИМ приходится 65 процентов всех аварий с самокатами и 62 процента случаев травмирования.

В "Мобилитике", на которую ссылается "МТС "Юрент", подчеркнули, что рост аварийности связан именно с личными устройствами, а не с кикшерингом, и эту динамику подтверждают данные ГИБДД.

Эксперты считают, что частые наезды автомобилей на самокаты говорят о необходимости развития инфраструктуры для этого вида транспорта.