Москва30 сенВести.Следственный комитет России выступает за запрет использования электросамокатов детьми до 16 лет. Об этом сообщил старший инспектор седьмого отдела (аналитического сопровождения следствия) управления контроля за следственными органами ГСУ СК России Дмитрий Асташкин, передает ТАСС.
Помимо этого, хотят запретить движение электросамокатов по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам.
Актуальным видится внесение корреспондирующих изменений в Правила дорожного движения в части определения понятий "водитель" и "механическое транспортное средство", исключающее возможность использования СИМов детьми младше 16 летприводятся слова Асташкина с выступления на совещании в Совете Федерации
Письма с соответствующими предложениями председателя Следкома в марте прошлого года были направлены председателю Совета Федерации, спикеру Госдумы, а также главе правительства. Были получены положительные отзывы, но решения остаются нереализованными.