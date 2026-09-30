СК предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами

СК предложил запретить детям до 16 лет ездить на электросамокатах СК предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами

Москва30 сен Вести.Следственный комитет России выступает за запрет использования электросамокатов детьми до 16 лет. Об этом сообщил старший инспектор седьмого отдела (аналитического сопровождения следствия) управления контроля за следственными органами ГСУ СК России Дмитрий Асташкин, передает ТАСС.

Помимо этого, хотят запретить движение электросамокатов по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам.

Актуальным видится внесение корреспондирующих изменений в Правила дорожного движения в части определения понятий "водитель" и "механическое транспортное средство", исключающее возможность использования СИМов детьми младше 16 лет приводятся слова Асташкина с выступления на совещании в Совете Федерации

Письма с соответствующими предложениями председателя Следкома в марте прошлого года были направлены председателю Совета Федерации, спикеру Госдумы, а также главе правительства. Были получены положительные отзывы, но решения остаются нереализованными.