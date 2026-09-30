Москва30 сенВести.Следственный комитет России выступает за запрет использования электросамокатов детьми до 16 лет. Об этом сообщил представитель ГСУ СК России Дмитрий Асташкин, передает ТАСС.
Помимо этого, речь идет о возможном запрете на движение электросамокатов по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам.
Актуальным видится внесение корреспондирующих изменений в Правила дорожного движения в части определения понятий "водитель" и "механическое транспортное средство"приводятся слова Асташкина с выступления на совещании в Совете Федерации
Такое изменение исключает возможность использования средств индивидуальной мобильности детьми младше 16 лет.
Отмечается, что в марте минувшего года письма с соответствующими предложениями председателя Следкома были направлены председателю Совета Федерации, спикеру Госдумы, а также главе правительства. Были получены положительные отзывы, но решения остаются нереализованными.