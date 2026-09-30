СК предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами

СК предложил запретить детям до 16 лет ездить на электросамокатах СК предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами

Москва30 сен Вести.Следственный комитет России выступает за запрет использования электросамокатов детьми до 16 лет. Об этом сообщил представитель ГСУ СК России Дмитрий Асташкин, передает ТАСС.

Помимо этого, речь идет о возможном запрете на движение электросамокатов по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам.

Актуальным видится внесение корреспондирующих изменений в Правила дорожного движения в части определения понятий "водитель" и "механическое транспортное средство" приводятся слова Асташкина с выступления на совещании в Совете Федерации

Такое изменение исключает возможность использования средств индивидуальной мобильности детьми младше 16 лет.

Отмечается, что в марте минувшего года письма с соответствующими предложениями председателя Следкома были направлены председателю Совета Федерации, спикеру Госдумы, а также главе правительства. Были получены положительные отзывы, но решения остаются нереализованными.