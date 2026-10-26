Москва26 окт Вести.Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, в котором рекомендовал властям регионов развивать услуги краткосрочной аренды (каршеринга) семейных автомобилей, оснащенных детскими креслами.

Документ был опубликован на официальном сайте Кремля 26 октября 2026 года. Данная инициатива призвана повысить безопасность, доступность и удобство поездок для родителей с несовершеннолетними детьми.

Правительству Российской Федерации... Рассмотреть вопрос о развитии в крупных городах услуг краткосрочной аренды семейных автомобилей, оснащенных детскими удерживающими системами (устройствами), для совершения семейных поездок говорится в документе

Исполнительные органы субъектов РФ должны проработать этот вопрос и представить соответствующий доклад в срок до 1 июня 2027 года.

Ранее Путин поручил внести изменения в условия программы "Семейной ипотеки".