Москва26 октВести.Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов предоставлять многодетным матерям льготы на обучение в автошколах.
Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
Рассмотреть вопрос о предоставлении многодетным матерям льгот при обучении управлению автотранспортными средствамиотмечается в перечне
9 октября председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко заявил, что отцам детей дошкольного возраста следует предоставить возможность обучаться в автошколах на льготных условиях или бесплатно.