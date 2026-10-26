Путин предложил предоставлять многодетным матерям льготы в автошколах Путин призвал рассмотреть предоставление многодетным матерям льготы в автошколах

Москва26 окт Вести.Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов предоставлять многодетным матерям льготы на обучение в автошколах.

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Рассмотреть вопрос о предоставлении многодетным матерям льгот при обучении управлению автотранспортными средствами отмечается в перечне

9 октября председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко заявил, что отцам детей дошкольного возраста следует предоставить возможность обучаться в автошколах на льготных условиях или бесплатно.