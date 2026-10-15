В России предложили ввести "отцовский многодетный капитал" В Общественной палате РФ предложили ввести выплаты для многодетных отцов

Москва15 окт Вести.Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил ввести в России "отцовский многодетный капитал" в размере не менее 2 млн рублей. О своей инициативе он сообщил РИА Новости.

Мы бы предложили в регионах вводить отцовский многодетный капитал для семей, где в одном браке родились трое и более детей. Можно начинать с семей с пятью и более детьми. В данном случае задача капитала - это не только материальная поддержка. Это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства пояснил Рыбальченко

По его словам, выплата не должна быть символической, поскольку многодетной семье потребуется улучшать жилищные условия.

Из расчета стоимости одного квадратного метра, принятого, утвержденного Минстроем, это должна быть сумма не менее двух миллионов рублей уточнил глава комиссии Общественной палаты, обратив внимание на опыт Сахалинской области, где семьям при рождении третьего и последующих детей предоставляют 2 млн рублей на погашение ипотечного кредита

Как считает Рыбальченко, отцовский капитал можно было бы использовать также для покупки автомобиля, что особенно актуально для семей с несколькими детьми.

Ранее в Общественной палате предложили предоставить право на бесплатное профессиональное переобучение для отцов двух и более детей.