Москва5 окт Вести.Для полноценного вовлечения отцов в процесс воспитания детей с первых дней жизни необходимо сделать курсы подготовки к родам обязательными для них, а также законодательно закрепить право отца на оплачиваемый государством полноценный отпуск по уходу за ребенком сразу после его рождения. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель комиссии по вопросам семьи Общественной палаты России Сергей Рыбальченко.

Согласно его позиции, процесс подготовки к рождению ребенка является совместной ответственностью супругов. Поскольку семья — это союз двоих, он считает целесообразным участие отца в соответствующих курсах наравне с матерью.

Отцом становится мужчина, когда появляется ребенок. Поэтому я считаю, что очень важно, чтобы в это время папа находился вместе с мамой. Мы сейчас много говорим о так называемом непередаваемом отцовском отпуске, продолжительность которого в других странах составляет до двух месяцев по уходу за ребенком дополнительно к маминым. Но инициатива, которая сейчас направлена в правительство касается того, чтобы этот отпуск наступал не с момента, когда мама вышла из отпуска по беременности и родам, а сразу после родов. И сейчас есть возможность мужчине взять 5 дней, но за счет работодателя. Необходимо, чтобы это предоставлялось по гарантиям социального фонда России. А все-таки этот отпуск должен быть побольше, поэтому к этому вопросу нужно относиться очень серьезно и предпринимать уже в ближайшее время новые шаги сказал Рыбальченко

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