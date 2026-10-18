Россиянам рассказали, какие пособия и выплаты могут оформить отцы в 2026 году Эксперт Гукасова рассказала, какие выплаты положены отцам при рождении ребенка

Москва18 окт Вести.Отцы в России могут претендовать на несколько видов государственной поддержки при рождении ребенка, включая единовременное пособие в размере 28 450 рублей. Об этом РИА Новости рассказала директор программы Федерального методического центра по повышению финансовой грамотности Президентской академии Нина Гукасова.

По словам эксперта, единовременную выплату вправе получить один из родителей. Оформить ее может и отец, если мать ребенка не работает или не обращалась за пособием. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях сумма увеличивается с учетом районного коэффициента.

Кроме того, работающий мужчина может уйти в отпуск по уходу за ребенком до полутора лет и получать соответствующее ежемесячное пособие. При этом мать не должна одновременно получать аналогичную выплату.

Еще одна мера поддержки - единое пособие на детей до 17 лет. Его назначают одному из родителей по результатам комплексной оценки нуждаемости семьи.

Отцы, которые официально трудоустроены и воспитывают двух или более детей, при соблюдении установленных условий также могут претендовать на ежегодную семейную выплату, введенную в 2026 году.

Помимо этого, работающие мужчины имеют право оформлять больничный для ухода за заболевшим ребенком.

Если сыну или дочери меньше восьми лет, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100% от среднего заработка мужчины независимо от его трудового стажа и формы лечения ребенка пояснила Нина Гукасова

18 октября в России отмечается День отца. Праздник ежегодно приходится на третье воскресенье октября.