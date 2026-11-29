СФР: максимальное пособие по беременности и родам в 2026 году – более ₽955 тыс.

СФР назвал размер максимального пособия по беременности и родам в 2026 году СФР: максимальное пособие по беременности и родам в 2026 году – более ₽955 тыс.

Москва29 ноя Вести.Пособие по беременности и родам рассчитывают, исходя из среднего заработка женщины, в 2026 году верхняя граница этой выплаты превышает 955 тысяч рублей.

О мерах поддержки материнства рассказали представители Социального фонда России (СФР) в интервью ТАСС, приуроченном к Дню матери.

В пресс-службе фонда добавили, что финансовая поддержка будущей мамы начинается еще до появления малыша, а единовременное пособие при рождении ребенка составляет 28 450,45 рубля.

Сегодня миллионы мам в России получают выплаты. Всего это порядка 40 различных страховых и социальных мер сказано в сообщении Соцфонда

За девять месяцев 2026 года декретное пособие получили 537,6 тысячи матерей.

Еще одна мера поддержки — материнский капитал. С начала года фонд выдал 513,5 тысячи сертификатов на его получение, а за все время реализации программы — 15,7 миллиона сертификатов говорится в сообщении

Кроме того, государство оказывает поддержку супругам военнослужащих по призыву, в том числе мобилизованных в рамках специальной военной операции (СВО) бойцов.

По линии СФР они получают единовременное пособие по беременности и ежемесячное пособие на детей. Размер выплат составляет свыше 45 тысяч и 19,3 тысячи рублей соответственно.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар сообщила, что с февраля 2027 года размер материнского капитала на второго ребенка превысит 1 миллион рублей.

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. С праздником россиянок поздравила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пожелав всем мамам здоровья, благополучия и радости от успехов детей.