Захарова поздравила россиянок с наступающим Днем матери, пожелала любви и тепла Захарова поздравила россиянок с наступающим Днем матери

Москва28 ноя Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила всех мам с наступающим Днем матери и пожелала им крепкого здоровья, счастья, благополучия и радости от успехов детей.

По ее словам, в ведомстве многодетные сотрудники- не редкость. Как она заявила, несмотря на трудности профессии, тем ценнее ежедневный самоотверженный труд родителей, их забота, терпение и умение сохранять семейное тепло в любых обстоятельствах.

Поздравляю всех мам с наступающим 29 ноября Днем матери! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и радости от успехов детей. Пусть в каждом доме царят любовь, взаимопонимание и тепло написала Захарова в своем Telegram-канале

В преддверии праздника в мэрии Москвы состоялась церемония вручения государственных наград многодетным семьям. По поручению президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин поздравил родителей и отметил их вклад в воспитание детей.

Ранее СМИ сообщили, что в России 20% населения считают внуков "лучшим подарком на День матери".