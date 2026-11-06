Москва6 ноя Вести.В России следует ввести дополнительные выплаты для женщин, воспитывающих троих и более детей, ко Дню матери. С такой инициативой выступит заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября, в этом году оно выпадает на 29 число.

Я считаю, что надо в этот день, 29 ноября, сделать выплаты. В первую очередь это могут быть дополнительные выплаты многодетным матерям сказал Гриб в беседе РИА Новости

По его словам, региональные власти также могли бы поощрить многодетных матерей за успехи в воспитании какими-либо льготами.

Замсекретаря ОП добавил, что День матери не нужно делать официальным выходным днем, но при этом праздник должен быть значимым для каждой семьи.

Ранее Гриб предложил выдавать многодетным семьям квартиры в нераспроданном жилом фонде следует выдавать. По его мнению, предоставлять жилье можно в форме субсидированной аренды за счет государства.