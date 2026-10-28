Выплату для бабушек и дедушек предложили установить в России В Общественной палате РФ предложили установить выплату для бабушек и дедушек

Москва28 окт Вести.В России необходимо установить единовременную выплату для представителей старшего поколения, которые вырастили внуков. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью ТАСС. По его словам, такое поощрение может быть введено ко Дню бабушек и дедушек, который отмечается в России 28 октября.

Предлагаю в том числе с целью поддержки старшего поколения, уважения к бабушкам и дедушкам, учредить выплаты ко Дню бабушек и дедушек. В конце концов, большинство из нас ими будет сказал Гриб

По его словам, выплата может быть государственной и корпоративной, а ее размер может варьироваться в зависимости от количества внуков.

Например, по 10 тыс. рублей предложил общественник

Ранее сообщалось, что у российских пенсионеров, а также членов многодетных семей есть льготы, о которых многие из них могут не знать – например, освобождение от налога на часть имущества или бесплатное питание в школах.