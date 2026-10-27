Москва27 октВести.День бабушек и дедушек, который отмечают 28 октября, нужно сделать государственным праздником. Об этом РИА Новости заявил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.
Он отметил, что нововведение поможет подчеркнуть вклад старшего поколения в воспитание детей и поддержку работающих родителей.
Я считаю, что 28 октября, день бабушек и дедушек, должен иметь официальный статус праздника. Конечно, этот день должен отмечаться по всей странесказал Гриб
Он также отметил, что поддерживать духовно-нравственные ценности нужно разными способами: через тематические мероприятия или вручение общественных и государственных наград и премий.
Ранее в ОП РФ предложили сделать майские выходные непрерывными из-за того, что многие россияне берут отгулы между Праздником Весны и Труда и Днем Победы.