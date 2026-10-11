Москва11 окт Вести.Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил с предложением официально сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости.

Я считаю, что нужно официально закрепить 31 декабря в качестве выходного дня. Ведь идет подготовка к Новому году, поздравления, отъезды, — все это требует времени пояснил Гриб

По его словам, во многих организациях 31 декабря рабочий процесс фактически идет в сокращенном режиме, поэтому введение выходного дня не станет проблемой.

Ранее сообщалось, что россияне завершат этот год короткой рабочей неделей с выходным днем 31 декабря. На последний день 2026 года перенесен выходной с воскресенья, 4 января.

Согласно постановлению правительства РФ, в 2027 году 31 декабря также будет нерабочим днем.