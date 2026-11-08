В Госдуме рассказали, станет ли 31 декабря выходным днем Бессараб: 31 декабря россияне будут отдыхать

Москва8 ноя Вести.31 декабря в России будет выходным днем, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она также отметила, что 30 декабря не планируют делать официально сокращенным днем.

Тридцать первое декабря в этом году является днем отдыха, но поскольку выходной был перенесен с 4 января, 30 декабря не станет официально сокращенным рабочим днем сказала Бессараб

Она отметила, что общее количество выходных дней составит 11. Это позволит россиянам запланировать полноценные новогодние каникулы.

Ранее стало известно, сколько выходных дней будет в ноябре и стоит ли брать отпуск в этом месяце.