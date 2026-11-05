В ноябре 2026 года россиян ждут 10 выходных и праздничных дней. Рассказываем, как будем отдыхать в последний месяц осени, сколько рабочих дней предусмотрено производственным календарем и когда выгоднее взять отпуск — в материале ИС “Вести”.
Как отдыхаем в ноябре 2026 года
Официальные выходные и праздничные дни
В начале ноября 2026 года в России будет отмечаться государственный праздник — День народного единства. Он приходится на среду, 4 ноября, и этот день будет выходным. Вторник, 3 ноября, станет сокращенным рабочим днем — продолжительность работы уменьшится на один час.
Сколько дней отдыхаем в ноябре
В ноябре 30 дней, из которых 20 — рабочие, а 10 — выходные и праздничные. При пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать 1, 4, 7–8, 14–15, 21–22 и 28–29 ноября.
Норма рабочего времени в ноябре 2026 года
Рабочие часы:
- 40-часовая рабочая неделя — 159 часов;
- 36-часовая рабочая неделя — 143 часа;
- 24-часовая рабочая неделя — 95 часов.
Праздники в ноябре 2026 года
Праздники в России
- 1 ноября. День судебного пристава, День менеджера.
- 2 ноября. День провозглашения Российской империи.
- 4 ноября. День народного единства России, праздник Казанской иконы Божией Матери.
- 6 ноября. День работника службы делопроизводства и режима уголовно-исполнительной системы России.
- 7 ноября. День Октябрьской революции 1917 года, День военного парада на Красной площади 1941 года, День российского пейнтбола, Дмитриевская родительская суббота
- 8 ноября. Дeнь пaмяти пoгибшиx пpи выпoлнeнии cлужeбныx oбязaннocтeй coтpудникoв opгaнoв внутpeнниx дeл России.
- 9 ноября. Дeнь cпeциaльнoгo oтpядa быcтpoгo peaгиpoвaния МВД ΡФ.
- 10 ноября. День сотрудника органов внутренних дел РФ (День полиции).
- 11 ноября. День окончания Первой мировой войны, День экономиста, День офтальмолога.
- 13 ноября. День войск радио и радиотехнической разведки ВС РФ, День войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, День службы защиты государственной тайны РФ.
- 15 ноября. День подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД РФ, Всероссийский День призывника.
- 16 ноября. День самбо, День проектировщика.
- 17 ноября. День участковых уполномоченных полиции РФ.
- 18 ноября. День рождения Деда Мороза.
- 19 ноября. День ракетных войск и артиллерии, День сантехника, День преподавателя высшей школы, День работника стекольной промышленности.
- 20 ноября. День правовой помощи детям.
- 21 ноября. День бухгалтера, День работника налоговых органов, День военной присяги.
- 22 ноября. День сыновей, День психолога.
- 26 ноября. День Георгиевского креста.
- 27 ноября. День морской пехоты ВМФ РФ.
- 29 ноября. День матери.
Региональные праздники
- 1 ноября. День бухгалтера в Волгоградской области.
- 2 ноября. День международного признания Санкт-Петербурга.
- 4 ноября. День республики Марий Эл, День государственности Удмуртской Республики.
- 6 ноября. День Конституции Республики Татарстан (нерабочий праздничный день в Татарстане).
- 7 ноября. День рождения уральского трамвая, День трудовой славы и профсоюзного работника в Ульяновской области.
- 8 ноября. День Сибири.
- 12 ноября. День профсоюзного работника в Республике Башкортостан.
- 16 ноября. День московского бухгалтера.
- 26 ноября. День устава Мурманской области.
- 30 ноября. День хомуса в Якутии.
Международные праздники
- 1 ноября. День вегана.
- 2 ноября. День военного журналиста.
- 5 ноября. Международный день борьбы с насилием и издевательствами в школе.
- 7 ноября. Всемирный день мужчин.
- 8 ноября. Всемирный день пианиста, День КВН.
- 9 ноября. Международный день против фашизма и антисемитизма, неделя науки и мира.
- 10 ноября. Всемирный день молодежи, День бухгалтерии.
- 11 ноября. Международный день фитнеса, День электросбережения.
- 12 ноября. День специалиста по безопасности.
- 13 ноября. Всемирный день доброты, День слепых.
- 14 ноября. Всемирный день эндокринолога, День логопеда.
- 17 ноября. Международный день студентов.
- 19 ноября. Международный мужской день, День философии.
- 20 ноября. Всемирный день ребенка.
- 21 ноября. День телевидения.
- 25 ноября. День борьбы за ликвидацию насилия по отношению к женщинам.
- 26 ноября. День информации.
- 27 ноября. Всемирный день гитариста, Черная пятница.
- 30 ноября. Всемирный день домашних животных.
Выгодно ли брать отпуск в ноябре 2026 года
Ноябрь 2026 года нельзя назвать выгодным для отпуска с финансовой точки зрения, так как в нем мало рабочих дней — 20. Чтобы получить больше отпускных, нужно брать отпуск в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней. Например, в этому году таким был июль — 23 рабочих дня. Отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за последний год, и месяцы с большим числом рабочих дней позволяют получить более высокие выплаты.
При этом ноябрь удобен для тех, кто хочет продлить отдых за счет Дня народного единства. Если взять отпуск на 2 и 3 ноября, можно отдыхать пять дней подряд — с 31 октября по 4 ноября. Аналогичный пятидневный отдых получится при отпуске 5 и 6 ноября. Для более продолжительной поездки можно оформить отпуск на четыре рабочих дня: 2, 3, 5 и 6 ноября. В таком случае получится девять дней отдыха подряд, с 31 октября по 8 ноября включительно.
Чем заняться на ноябрьских выходных
Есть несколько направлений, которые подходят для короткой, но насыщенной поездки в ноябрьские праздники и выходные дни.
Санкт-Петербург. Белые ночи уже прошли, но это делает город еще более загадочным и мистическим. Можно сходить в Эрмитаж, Мариинский театр, погулять по крышам с экскурсией и провести время в уютной кофейне.
Карелия. Суровая северная природа, горный парк "Рускеала", возможен первый снег. Атмосферно и красиво. Можно остановиться в коттедже с камином.
Калининградская область. Стоит посетить Куршскую косу, побродить по улочкам Калининграда, попробовать местный марципан.
Кавказские Минеральные Воды. Это идеальное время для термальных источников и спа. Прохладный горный воздух и горячие бассейны — что может быть лучше?
Байкал. Лед еще не затвердел, но берега уже могут быть припорошены снегом. Здесь свежий воздух, потрясающие виды, музей Байкала.
Второй вариант — короткая поездка на два дня на автомобиле или поезде. Например, можно посетить города, входящие в Золотое кольцо России: Суздаль, Владимир, Кострому, Ярославль. Здесь можно погулять по древним кремлям и купить сувениров. Чтобы погрузиться в атмосферу Древней Руси, стоит посетить Великий Новгород или Псков. Если хочется отдохнуть недалеко от Москвы, можно отправиться в Тулу, Калугу или Рязань, осмотреть города самостоятельно или взять экскурсию.
Превратить выходные в небольшой отпуск можно, оставаясь в своем городе. Стоит посетить всероссийскую акцию "Ночь искусств", приуроченную ко Дню народного единства. В 2026 году мероприятия запланированы на 3–4 ноября: музеи, театры, библиотеки и другие культурные площадки подготовят выставки, концерты, лекции и экскурсии. Программы и условия посещения лучше уточнять на сайтах учреждений.
В последний осенний месяц этого года можно устроить активный отдых на природе. Понадобится взять непромокаемую обувь и отправиться в парк, чтобы поймать последние краски осени. Там же можно устроить пробежку, покормить уток и просто подышать свежим воздухом. В хорошую погоду, без дождя и снега, можно взять велосипед или самокат и отправиться кататься по набережным. Если не хочется проводить время на улице, отличным способом размяться станет тренировка в спортивном зале, занятие на скалодроме или в бассейне.
Иногда лучший способ провести выходной — остаться дома. Приятно находиться в атмосфере уюта: для этого понадобится включить гирлянды, зажечь свечи или аромалампу и использовать торшеры вместо верхнего света. Не обойтись без осеннего плейлиста или просто звуков дождя или природы. А еще во время выходных дней самое время попробовать приготовить новое блюдо: томленую говядину, тыквенный суп-пюре или пасту.
Если есть возможность, стоит встретиться с друзьями и, например, организовать вечер настольных игр. Затем можно устроить киномарафон: составить список осенних фильмов и провести вечер кино с попкорном.