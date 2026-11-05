Выходные и праздники в ноябре 2026 года: как отдыхаем и выгодно ли брать отпуск

В ноябре 2026 года россиян ждут 10 выходных и праздничных дней. Рассказываем, как будем отдыхать в последний месяц осени, сколько рабочих дней предусмотрено производственным календарем и когда выгоднее взять отпуск — в материале ИС “Вести”.

Как отдыхаем в ноябре 2026 года

Официальные выходные и праздничные дни

В начале ноября 2026 года в России будет отмечаться государственный праздник — День народного единства. Он приходится на среду, 4 ноября, и этот день будет выходным. Вторник, 3 ноября, станет сокращенным рабочим днем — продолжительность работы уменьшится на один час.

Сколько дней отдыхаем в ноябре

В ноябре 30 дней, из которых 20 — рабочие, а 10 — выходные и праздничные. При пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать 1, 4, 7–8, 14–15, 21–22 и 28–29 ноября.

Норма рабочего времени в ноябре 2026 года

Рабочие часы:

40-часовая рабочая неделя — 159 часов;

36-часовая рабочая неделя — 143 часа;

24-часовая рабочая неделя — 95 часов.

Праздники в ноябре 2026 года

Праздники в России

1 ноября. День судебного пристава, День менеджера.

2 ноября. День провозглашения Российской империи.

4 ноября. День народного единства России, праздник Казанской иконы Божией Матери.

6 ноября. День работника службы делопроизводства и режима уголовно-исполнительной системы России.

7 ноября. День Октябрьской революции 1917 года, День военного парада на Красной площади 1941 года, День российского пейнтбола, Дмитриевская родительская суббота

8 ноября. Дeнь пaмяти пoгибшиx пpи выпoлнeнии cлужeбныx oбязaннocтeй coтpудникoв opгaнoв внутpeнниx дeл России.

9 ноября. Дeнь cпeциaльнoгo oтpядa быcтpoгo peaгиpoвaния МВД ΡФ.

10 ноября. День сотрудника органов внутренних дел РФ (День полиции).

11 ноября. День окончания Первой мировой войны, День экономиста, День офтальмолога.

13 ноября. День войск радио и радиотехнической разведки ВС РФ, День войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, День службы защиты государственной тайны РФ.

15 ноября. День подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД РФ, Всероссийский День призывника.

16 ноября. День самбо, День проектировщика.

17 ноября. День участковых уполномоченных полиции РФ.

18 ноября. День рождения Деда Мороза.

19 ноября. День ракетных войск и артиллерии, День сантехника, День преподавателя высшей школы, День работника стекольной промышленности.

20 ноября. День правовой помощи детям.

21 ноября. День бухгалтера, День работника налоговых органов, День военной присяги.

22 ноября. День сыновей, День психолога.

26 ноября. День Георгиевского креста.

27 ноября. День морской пехоты ВМФ РФ.

29 ноября. День матери.

Региональные праздники

1 ноября. День бухгалтера в Волгоградской области.

2 ноября. День международного признания Санкт-Петербурга.

4 ноября. День республики Марий Эл, День государственности Удмуртской Республики.

6 ноября. День Конституции Республики Татарстан (нерабочий праздничный день в Татарстане).

7 ноября. День рождения уральского трамвая, День трудовой славы и профсоюзного работника в Ульяновской области.

8 ноября. День Сибири.

12 ноября. День профсоюзного работника в Республике Башкортостан.

16 ноября. День московского бухгалтера.

26 ноября. День устава Мурманской области.

30 ноября. День хомуса в Якутии.

Международные праздники

1 ноября. День вегана.

2 ноября. День военного журналиста.

5 ноября. Международный день борьбы с насилием и издевательствами в школе.

7 ноября. Всемирный день мужчин.

8 ноября. Всемирный день пианиста, День КВН.

9 ноября. Международный день против фашизма и антисемитизма, неделя науки и мира.

10 ноября. Всемирный день молодежи, День бухгалтерии.

11 ноября. Международный день фитнеса, День электросбережения.

12 ноября. День специалиста по безопасности.

13 ноября. Всемирный день доброты, День слепых.

14 ноября. Всемирный день эндокринолога, День логопеда.

17 ноября. Международный день студентов.

19 ноября. Международный мужской день, День философии.

20 ноября. Всемирный день ребенка.

21 ноября. День телевидения.

25 ноября. День борьбы за ликвидацию насилия по отношению к женщинам.

26 ноября. День информации.

27 ноября. Всемирный день гитариста, Черная пятница.

30 ноября. Всемирный день домашних животных.

Выгодно ли брать отпуск в ноябре 2026 года

Ноябрь 2026 года нельзя назвать выгодным для отпуска с финансовой точки зрения, так как в нем мало рабочих дней — 20. Чтобы получить больше отпускных, нужно брать отпуск в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней. Например, в этому году таким был июль — 23 рабочих дня. Отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за последний год, и месяцы с большим числом рабочих дней позволяют получить более высокие выплаты.

При этом ноябрь удобен для тех, кто хочет продлить отдых за счет Дня народного единства. Если взять отпуск на 2 и 3 ноября, можно отдыхать пять дней подряд — с 31 октября по 4 ноября. Аналогичный пятидневный отдых получится при отпуске 5 и 6 ноября. Для более продолжительной поездки можно оформить отпуск на четыре рабочих дня: 2, 3, 5 и 6 ноября. В таком случае получится девять дней отдыха подряд, с 31 октября по 8 ноября включительно.

Чем заняться на ноябрьских выходных

Есть несколько направлений, которые подходят для короткой, но насыщенной поездки в ноябрьские праздники и выходные дни.

Санкт-Петербург. Белые ночи уже прошли, но это делает город еще более загадочным и мистическим. Можно сходить в Эрмитаж, Мариинский театр, погулять по крышам с экскурсией и провести время в уютной кофейне.

Карелия. Суровая северная природа, горный парк "Рускеала", возможен первый снег. Атмосферно и красиво. Можно остановиться в коттедже с камином.

Калининградская область. Стоит посетить Куршскую косу, побродить по улочкам Калининграда, попробовать местный марципан.

Кавказские Минеральные Воды. Это идеальное время для термальных источников и спа. Прохладный горный воздух и горячие бассейны — что может быть лучше?

Байкал. Лед еще не затвердел, но берега уже могут быть припорошены снегом. Здесь свежий воздух, потрясающие виды, музей Байкала.

Второй вариант — короткая поездка на два дня на автомобиле или поезде. Например, можно посетить города, входящие в Золотое кольцо России: Суздаль, Владимир, Кострому, Ярославль. Здесь можно погулять по древним кремлям и купить сувениров. Чтобы погрузиться в атмосферу Древней Руси, стоит посетить Великий Новгород или Псков. Если хочется отдохнуть недалеко от Москвы, можно отправиться в Тулу, Калугу или Рязань, осмотреть города самостоятельно или взять экскурсию.

Превратить выходные в небольшой отпуск можно, оставаясь в своем городе. Стоит посетить всероссийскую акцию "Ночь искусств", приуроченную ко Дню народного единства. В 2026 году мероприятия запланированы на 3–4 ноября: музеи, театры, библиотеки и другие культурные площадки подготовят выставки, концерты, лекции и экскурсии. Программы и условия посещения лучше уточнять на сайтах учреждений.

В последний осенний месяц этого года можно устроить активный отдых на природе. Понадобится взять непромокаемую обувь и отправиться в парк, чтобы поймать последние краски осени. Там же можно устроить пробежку, покормить уток и просто подышать свежим воздухом. В хорошую погоду, без дождя и снега, можно взять велосипед или самокат и отправиться кататься по набережным. Если не хочется проводить время на улице, отличным способом размяться станет тренировка в спортивном зале, занятие на скалодроме или в бассейне.

Иногда лучший способ провести выходной — остаться дома. Приятно находиться в атмосфере уюта: для этого понадобится включить гирлянды, зажечь свечи или аромалампу и использовать торшеры вместо верхнего света. Не обойтись без осеннего плейлиста или просто звуков дождя или природы. А еще во время выходных дней самое время попробовать приготовить новое блюдо: томленую говядину, тыквенный суп-пюре или пасту.

Если есть возможность, стоит встретиться с друзьями и, например, организовать вечер настольных игр. Затем можно устроить киномарафон: составить список осенних фильмов и провести вечер кино с попкорном.