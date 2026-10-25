Москва25 октВести.Последний день 2027 года будет нерабочим, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, цитирует его РИА Новости.
Ранее в правительстве РФ утвердили производственный календарь на следующий год.
Все основные, скажем так, подходы, которые мы применяли к формированию календаря рабочего времени последние годы, мы их сохранили. Так, 31 декабря - выходной деньсказал Котяков
Всего в 2027 году при пятидневной рабочей неделе у граждан будет 247 рабочих и 118 нерабочих дней.