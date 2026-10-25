Министр труда Котяков: 31 декабря 2027 года будет выходным днем

Котяков сообщил, что 31 декабря в 2027 году будет выходным днем Министр труда Котяков: 31 декабря 2027 года будет выходным днем

Москва25 окт Вести.Последний день 2027 года будет нерабочим, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, цитирует его РИА Новости.

Ранее в правительстве РФ утвердили производственный календарь на следующий год.

Все основные, скажем так, подходы, которые мы применяли к формированию календаря рабочего времени последние годы, мы их сохранили. Так, 31 декабря - выходной день сказал Котяков

Всего в 2027 году при пятидневной рабочей неделе у граждан будет 247 рабочих и 118 нерабочих дней.