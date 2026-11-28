Депутат Бессараб: последний рабочий день 2026 года не будет сокращенным

Россиянам рассказали, будет ли коротким последний рабочий день 2026 года Депутат Бессараб: последний рабочий день 2026 года не будет сокращенным

Москва28 ноя Вести.Последний рабочий день уходящего года, 30 декабря, не будет укороченным на один час, как это происходит в случае с трудовыми буднями, предшествующими нерабочим праздничным дням.

31 декабря стал выходным днем вследствие переноса выходного с другого дня, поэтому продолжительность рабочего дня 30 декабря не уменьшается.

Об этом сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Поскольку 31 декабря стал выходным днем в результате переноса, 30 декабря официально не является днем, предшествующим праздничному, а значит, не будет сокращенным сказала Бессараб

Последний календарный день 2026 года – четверг, 31 декабря – стал нерабочим из-за переноса дня отдыха с воскресенья, 4 января.

Важно отметить, что речь в данном случае идет о людях, которые трудятся по стандартному пятидневному графику.

Депутат добавила, что несмотря на отсутствие обязанности работодателя отпускать сотрудников в этот день на час раньше, во многих компаниях такая практика существует. Это позволяет людям добраться домой, минуя пробки, и начать готовиться к празднику.

Ранее стало известно, сколько коротких рабочих недель ждут россиян в 2027 году.