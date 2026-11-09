Последняя в 2026 году сокращенная рабочая неделя продлится с 28 до 30 декабря

Россиян в декабре ожидает последняя в 2026 году сокращенная рабочая неделя Последняя в 2026 году сокращенная рабочая неделя продлится с 28 до 30 декабря

Москва9 ноя Вести.Граждан России до конца 2026 года ожидает еще одна рабочая неделя с сокращенным графиком — она придется на последние дни декабря, следует из утвержденного правительством РФ производственного календаря на следующий год.

В указанную неделю граждане выйдут на работу 28, 29 и 30 декабря — в понедельник, вторник и среду. А 31 декабря, в четверг, россияне будут отдыхать. В августе Минтруд опубликовал на своем сайте соответствующий проект.

Согласно производственному календарю, в 2027 году в России запланировано семь укороченных рабочих недель.

Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Ранее стало известно, что в первый месяц следующего года у россиян будет 15 рабочих и 16 выходных или праздничных дней.