Россиян ожидают 118 выходных и праздничных дней в 2027 году

В 2027 россияне будут отдыхать почти четыре месяца Россиян ожидают 118 выходных и праздничных дней в 2027 году

Москва14 сен Вести.В 2027 году работающие россияне будут отдыхать в общей сложности 118 дней. Об этом рассказала эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.

В соответствии с производственным календарем, в следующем году рабочими будут 247 дней, пояснила она в беседе с РИА Новости.

Еще 118 дней будут выходными или праздничными добавила эксперт

Ранее сообщалось, что россиян ожидает короткая рабочая неделя в ноябре из-за Дня народного единства, который выпадает на среду, 4 ноября. Еще одна короткая рабочая неделя будет в конце года, она продлится с 28 по 30 декабря.