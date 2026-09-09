Москва9 сен Вести.Первая рабочая неделя ноября будет короткой из-за празднования Дня народного единства. Об этом сообщила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

Она пояснила в беседе РИА Новости, что День народного единства, отмечаемый 4 ноября, выпадает на среду, он является нерабочим праздничным днем.

В начале ноября россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства сказала Кутарова

Ранее сообщалось, что до конца текущего года будет еще одна короткая, трехдневная, рабочая неделя. Она приходится на конец декабря и продлится с 28-го по 30-е число.