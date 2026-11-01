Лантратова: в 2027 году россиян ждет только одна шестидневная рабочая неделя

Стало известно, сколько шестидневных рабочих недель ждет россиян в 2027 году Лантратова: в 2027 году россиян ждет только одна шестидневная рабочая неделя

Москва1 ноя Вести.В 2027 году россиян ожидает лишь одна шестидневная рабочая неделя. Она будет предшествовать трехдневным выходным ко Дню защитника Отечества. Об этом ТАСС рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова

В 2027 году нас ждет одна рабочая суббота, это будет 20 февраля, и после этого мы будем отдыхать три дня - 21, 22 и 23 февраля сказала депутат

Остальные праздники, как отметила Лантратова, "соберутся сами". Она также напомнила, что в конце текущего года жителей России ожидают новогодние каникулы, которые продлятся 11 дней.

Ранее стало известно, что россиян в ноябре ждет короткая рабочая неделя из-за празднования Дня народного единства.