Москва4 октВести.Новогодние каникулы в 2027 году для работающих по пятидневке россиян продлятся до 10 января, рабочих дней будет 15, рассказал RT депутат Госдумы Никита Чаплин.
В январе 2027 года новогодние каникулы для работников на пятидневке продлятся до 10 января, а рабочих дней будет 15. Отработавший месячную норму сотрудник на окладе получит его полностьюсказал Чаплин
Отпуск и больничный оплачивают по среднему заработку, поэтому итоговая сумма может отличаться от обычной зарплаты.
Ранее сообщалось, что треть россиян приступает к новогодним покупкам уже осенью.