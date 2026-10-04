Депутат Чаплин: в январе 2027 года у россиян будут 15 рабочих дней

Стало известно, сколько дней россияне будут работать в январе 2027 года Депутат Чаплин: в январе 2027 года у россиян будут 15 рабочих дней

Москва4 окт Вести.Новогодние каникулы в 2027 году для работающих по пятидневке россиян продлятся до 10 января, рабочих дней будет 15, рассказал RT депутат Госдумы Никита Чаплин.

В январе 2027 года новогодние каникулы для работников на пятидневке продлятся до 10 января, а рабочих дней будет 15. Отработавший месячную норму сотрудник на окладе получит его полностью сказал Чаплин

Отпуск и больничный оплачивают по среднему заработку, поэтому итоговая сумма может отличаться от обычной зарплаты.

Ранее сообщалось, что треть россиян приступает к новогодним покупкам уже осенью.