Депутат Чаплин: ряду россиян выгоднее брать отпуск в марте и июле

В Госдуме рассказали, как выбор дней отпуска влияет на заработок Депутат Чаплин: ряду россиян выгоднее брать отпуск в марте и июле

Москва19 окт Вести.Выбор дат отпуска в 2027 году влияет на доход за месяц. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

В интервью RT он рассказал, что, чем больше дней в месяце, тем меньшая доля оклада приходится на каждый пропущенный день.

При постоянном окладе и пятидневке выгоднее по деньгам март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь - в каждом по 22 рабочих дня сказал собеседник издания

Парламентарий напомнил что работодатель обязан предоставить отпуск, если соответствующий график уже был утвержден.

Ранее стало известно, что новогодние каникулы в 2027 году для работающих по пятидневке россиян продлятся до 10 января, рабочих дней будет 15.