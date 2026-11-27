Москва27 нояВести.Брать отпуск выгоднее всего в месяц с наибольшим количеством рабочих дней - в 2027 году таких будет шесть, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
Он пояснил, чем больше рабочих дней в месяце, тем он выгоднее для отпуска.
Самыми выгодными месяцами для отдыха в 2027 году будут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь: в каждом из них по 22 рабочих днясказал Южалин
Работнику на окладе зарплата начисляется полностью независимо от того, сколько в месяце рабочих и выходных дней.