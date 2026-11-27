Юрист Южалин: в 2027 году будет шесть месяцев выгодных для отпуска

Россиянам рассказали, как выбрать самое выгодное время для отпуска Юрист Южалин: в 2027 году будет шесть месяцев выгодных для отпуска

Москва27 ноя Вести.Брать отпуск выгоднее всего в месяц с наибольшим количеством рабочих дней - в 2027 году таких будет шесть, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Он пояснил, чем больше рабочих дней в месяце, тем он выгоднее для отпуска.

Самыми выгодными месяцами для отдыха в 2027 году будут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь: в каждом из них по 22 рабочих дня сказал Южалин

Работнику на окладе зарплата начисляется полностью независимо от того, сколько в месяце рабочих и выходных дней.