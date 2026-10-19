Россиянам рассказали, когда лучше брать отпуск в 2027 году При оформлении отпуска следует учитывать количество рабочих дней в месяце

Москва19 окт Вести.Наиболее выгодными месяцами для оформления отпуска в 2027 году станут шесть месяцев. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на производственный календарь и постановление правительства РФ о переносе выходных дней.

Наиболее выгодно брать отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре следующего года.

При выборе времени отдыха с финансовой точки зрения рекомендуется учитывать количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем, как правило, меньше потери в доходе при использовании оплачиваемого отпуска.

Например, в марте 2027 года будет 22 рабочих дня, несмотря на празднование Международного женского дня. Для сравнения, в январе будет 15 рабочих дней, а в мае - 19.

Согласно постановлению правительства, выходной со 2 января перенесут на 5 ноября, с 3 января - на 31 декабря, а с 20 февраля - на 22 февраля.

Ранее россиянам рассказали, на какие виды господдержки могут претендовать отцы при рождении ребенка. К таким мерам относятся как денежные выплаты, так и возможность взять отпуск по уходу за ребенком.