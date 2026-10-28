Москва28 октВести.Россиянам, которые трудятся по стандартному пятидневному графику и получают зарплату на основании оклада, выгоднее всего брать отпуск в 2027 году в месяцы с 22 рабочими днями. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом SuperJob, сообщает ТАСС.
В следующем году таких месяцев будет шесть. Это март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь.
Для работника с окладом и стандартной пятидневкой в 2027 году наиболее удачными для отпуска в финансовом плане будут месяцы с 22 рабочими днями: апрель, сентябрь, июль, декабрь, август, март. В них разница между привычной зарплатой и отпускными будет минимальной, поэтому личный бюджет не пострадаетговорится в исследовании
Чуть менее выгодными будут месяцы, в которых 21 рабочий день, – в 2027 году это октябрь и июнь.
Самыми невыгодными для отпуска будут четыре месяца 2027 года: это ноябрь (20 рабочих дней), февраль и май, в каждом из которых по 19 рабочих дней, а также лидер антирейтинга – январь с 15 рабочими днями.
В исследовании отмечается, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем более ощутимой становится разница между дневным заработком и отпускными за этот же период.
Ранее стало известно, какой рабочий месяц 2027 года станет самым коротким.