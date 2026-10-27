Москва27 октВести.В 2027 году январь станет самым коротким рабочим месяцем для россиян: отработать надо будет лишь 15 дней.
Об этом РИА Новости рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
Он утонил, что это следует из утвержденного правительством РФ производственного календаря.
Причина — большое количество нерабочих дней, включая новогодние праздники, которые продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
Ранее стало известно, когда в следующем году лучше всего брать отпуск.