Эксперт рассказал, в каком месяце 2027 года будет больше всего выходных дней Доцент Балынин: в 2027 году наименьшее число рабочих дней будет в январе

Москва14 сен Вести.Официальный производственный календарь на 2027 год пока не утвержден, однако, по всей видимости, общее количество рабочих дней в следующем году совпадет с показателями 2025 и 2026 годов и составит 247 дней, тогда как 118 дней придутся на выходные и праздники. Об этом RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Месяцем с наименьшим числом рабочих дней в 2027 году будет январь (15 рабочих дней — три рабочие недели по пять дней: с 11 по 15 января, с 18 по 22 января, с 25 по 29 января). В 2026 году это был тоже январь, в нем было тоже 15 рабочих дней сказал он

По словам специалиста, в число месяцев с наименьшим количеством рабочих дней предварительно входят февраль и май, где ожидается по 19 рабочих дней, а также ноябрь — 20 рабочих дней.

Балынин считает, что в 2027 году не будет ни одного дня с 23 рабочими днями. Он предположил, что к месяцам с 22 рабочими днями в новом году будут относиться март, апрель, июль, август, сентябрь, декабрь.

Отдельно эксперт проанализировал вариант с январским отпуском в 2027 году. По его словам, если зарплата работника составляет 111 тыс. рублей, а средний дневной заработок — 3,5 тыс. рублей, то за 14 дней отпуска с 11 по 24 января (с присоединением к новогодним выходным с 31 декабря 2026 по 10 января 2027) ему начислят 49 тыс. рублей.

Эксперт уточнил, что в оставшемся периоде января будет пять рабочих дней. Балынин добавил, что начисленная сумма зарплаты "составит 111*5/15 = 37 тыс. рублей". По информации эксперта, сумма выплат отпускных и заработной платы составит 86 тыс. рублей.

Кроме того, специалист напомнил о сроках выплат: отпускные перечисляются не позднее чем за три дня до начала отпуска, а заработная плата за отработанные дни месяца выплачивается в даты, определенные правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым соглашением.

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