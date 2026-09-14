Москва14 сен Вести.Не все корпоративные мероприятия одинаково полезны для бизнеса. Реальную отдачу приносят лишь те из них, что грамотно организованы и преследуют четкую цель — сплотить коллектив. Об этом "Абзацу" рассказала HR-эксперт Оксана Волкина.

По ек словам, такие встречи помогают наладить личные связи между сотрудниками, которые в повседневной рутине почти не пересекаются.

Корпоративные мероприятия, например тренинги, которые правильно организованы и имеют четкие цели по сплочению коллектива, действительно полезны. Они положительно влияют на сотрудников. Особенно это касается больших компаний с разрозненными подразделениями, где люди, работая годами и месяцами, могут ни разу не видеть друг друга лично пояснила эксперт

Иные форматы, в частности привычные застолья в ресторанах с большим количеством алкоголя, Волкина назвала бессмысленной тратой денег. Более того, по ее мнению, подобные мероприятия способны даже навредить атмосфере в коллективе.