Около 18% сотрудников компаний в России заняты корпоративным волонтерством

18% сотрудников российских компаний задействованы в корпоративном волонтерстве Около 18% сотрудников компаний в России заняты корпоративным волонтерством

Москва17 июл Вести.Примерно 18% сотрудников в российских компаниях участвуют в программах корпоративного волонтерства. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила председатель Национального совета по корпоративному волонтерству Ирина Жукова.

Общий вклад корпоративного волонтерства в ВВП страны превысил 400 миллиардов рублей за 2024 год, отметила она.

В 2024 году, руководствуясь методикой Минэкономразвития, мы оценили вклад корпоративного волонтерства в ВВП страны, и он составил более 400 миллиардов рублей. Примерно 18% сотрудников компаний занимаются корпоративным волонтерством. И эта цифра, на самом деле, достаточно серьезно растет рассказала Жукова

17 июля в России отмечается День корпоративного волонтерства. Сегодня в Национальный совет по корпоративному волонтерству входят свыше 450 компаний из более 30 отраслей российской экономики, при этом в регионах реализуются самые масштабные инициативы в области социальной поддержки, гуманитарной помощи, помощь при чрезвычайных ситуациях и экологии.