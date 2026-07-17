Москва17 июлВести.Примерно 18% сотрудников в российских компаниях участвуют в программах корпоративного волонтерства. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила председатель Национального совета по корпоративному волонтерству Ирина Жукова.
Общий вклад корпоративного волонтерства в ВВП страны превысил 400 миллиардов рублей за 2024 год, отметила она.
В 2024 году, руководствуясь методикой Минэкономразвития, мы оценили вклад корпоративного волонтерства в ВВП страны, и он составил более 400 миллиардов рублей. Примерно 18% сотрудников компаний занимаются корпоративным волонтерством. И эта цифра, на самом деле, достаточно серьезно растетрассказала Жукова
17 июля в России отмечается День корпоративного волонтерства. Сегодня в Национальный совет по корпоративному волонтерству входят свыше 450 компаний из более 30 отраслей российской экономики, при этом в регионах реализуются самые масштабные инициативы в области социальной поддержки, гуманитарной помощи, помощь при чрезвычайных ситуациях и экологии.