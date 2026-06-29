Москва29 июн Вести.Количество компаний в сфере подбора персонала и временного трудоустройства в России за 5 месяцев 2026 года выросло на 11%, до 18 707, что стало максимальным показателем за последние 5 лет. К такому выводу пришли аналитики "Контур.Фокус" (исследование есть в распоряжении РИА Новости).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост числа юрлиц и ИП в этой сфере составил 20,9% — также рекорд с 2022 года.

В исследовании отмечаются две ключевые причины такой динамики. Во-первых, в условиях кадрового дефицита бизнес все чаще передает функции по поиску сотрудников на аутсорсинг, чтобы снизить риски неудачных наймов.

Во-вторых, растет спрос на карьерные консультации и подготовку к собеседованиям — услуги, которые также предоставляют кадровые агентства.