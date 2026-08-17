Москва17 авг Вести.Фальшивые, ненастоящие свадьбы, набирающие популярность у россиян, становятся площадками для поиска единомышленников, а также позволяют людям испытать эмоции, которые они сдерживают в рабочей рутине. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразила психолог, преподаватель МГИМО, автор книг по эмоциональному интеллекту Виктория Шиманская.

В интернете набирает популярность новый формат вечеринок – липовые свадьбы, где гостям предлагается выбрать роли и весь вечер провести в выбранном образе. Чаще всего такие свадьбы устраивают в стиле 90-х или нулевых.

Мне кажется, это будет прекрасная перезагрузка, это парад эмоций. Психологически свадьба здесь лишь сценарий. Это такой запрос на возвращение взрослому человеку права на игру… Проживание момента здесь и сейчас, такого правильного гедонизма является способом снятия стресса. Человек может позволить себе эту игру без каких-либо последствий и при этом проявить какие-то свои составляющие, которые в обычной, рабочей жизни проявлять нельзя объяснила психолог

Она отметила, что у миллениалов есть установка на то, что радость нужно заслужить. А этот тенденция подчеркивает, что можно быть счастливым и делиться своей радостью в любой момент.

Там можно найти единомышленников, как на любой свадьбе. Это переход к очным встречам, к развитию различных клубов, наверняка там можно не только играть эту роль, а действительно узнать, что человеку интересно… Это очень важный тренд, потому что из онлайн мы выходим в очное общение, оно сейчас людям очень нужно. Это дефицит радости, доверия. Поэтому, если поставить себе такую задачу, а не только в моменте оторваться и забыться, то это будет еще иметь прекрасное продолжение сказала эксперт

По ее словам, подобные вечеринки через проживание ролей позволяют проработать весь спектр эмоций.