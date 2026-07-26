Москва26 июл Вести.Количество семейных союзов, зародившихся благодаря знакомствам в компьютерных играх, в будущем продолжит расти. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил семейный психолог, доктор наук по культурологии Андрей Зберовский.

Поводом для обсуждения стала опубликованная в июле история 27-летнего жителя Владивостока, который познакомился с будущей супругой в многопользовательской онлайн-игре и впоследствии переехал к ней в Москву ради заключения реального брака. Зберовский отметил, что в его практике уже есть около десятка подобных молодых семей в возрасте от 18 до 30 лет, во многих из которых родились дети. По мнению специалиста, совместные игровые переживания создают прочный эмоциональный фундамент для отношений, сопоставимый с совместной учёбой или работой в былые годы.

Психолог подчеркнул, что знакомства в виртуальном пространстве — это естественная адаптация института семьи и любви к цифровой эпохе XXI века. При этом он добавил, что после рождения детей супругам-геймерам важно вовремя переключить внимание с мониторов на реальную жизнь, ведь "самая интересная стратегическая игра в мире — это развитие своей семьи и детей".