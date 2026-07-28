Москва28 июл Вести.Российские дети должны играть в многодетную семью. Такое мнение ИС "Вести" озвучила основатель и президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

По ее словам, создание единого реестра детских игрушек поспособствует укреплению института семьи.

Потому что мы с вами видим, что у нас на территории Российской Федерации, например, не производится многодетная семья в промышленных объемах. Дети не играют в многодетную семью, а очень бы хотелось