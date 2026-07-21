Тренд на онлайн-шахматы: в ФШМ раскрыли, с чем связана популярность этой игры В ФШМ сообщили о большой популярности онлайн-шахмат в России

Москва21 июл Вести.Развитие онлайн-шахмат в России пришлось еще до времен пандемии, а после – всплеск интереса к этому виду спорта вырос в разы, рассказал в беседе с ИС "Вести" исполнительный директор Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Артем Ахметов.

Он отметил, что бурное развитие онлайн-шахмат в России было связано с необходимостью людей занимать себя во время карантина. С тех пор популярность этого вида спорта сохранилась, подчеркнул функционер.

Еще до пандемии у нас онлайн-шахматы развивались. Особенно бурно они стали развиваться, когда у нас наступила так называемая известная пандемия… В этом плане, конечно, мы через онлайн-шахматы получили такой еще один всплеск интереса рассказал Ахметов

По его словам, игра в онлайн-шахматы имеет как минусы, так и плюсы. Он обратил внимание на то, что партия в онлайн-формате быстрая, и это снижает концентрацию людей.

Умение поразмыслить прежде чем принимать решение оно в онлайн-формате немножко отсутствует. Но с другой стороны, игра очень сильно привлекательна. Потому что… там возможность сыграть с соперником из другой страны. Интерес огромный. отметил функционер

Ранее президент Федерации шахмат в России Андрей Филатов рассказал, что число россиян, профессионально занимающихся шахматами, ежегодно растет. В федерации надеются, что это число в ближайшее время достигнет одного миллиона человек.