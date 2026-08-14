Москва14 авг Вести.Для привлечения специалистов работодатели могут предлагать график, в котором допускается несколько дней удаленной работы в неделю. Об этом ИС "Вести" рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Она добавила, что гибридный график пользуется большей популярностью среди специалистов, чем полностью офисная работа.

В каких-то случаях работодатели готовы идти на такой гибкий компромисс, когда, в принципе, я тебя вижу в офисе, но один день [раз] в две недели или в неделю ты можешь работать удаленно. Когда сотрудник проводит в офисе несколько дней в неделю – это тоже такой хороший плюс, хороший бонус для многих соискателей. Они более активно откликаются на такие предложения. Поэтому для многих работодателей, особенно в таких, знаете, сферах, где сложнее им набрать персонал, эта опция дает возможность найти хороших профессионалов подчеркнула Лоикова

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, как можно перейти на "удаленку". По его словам, сотрудники имеют право на это даже в том случае, если в трудовом договоре изначально не прописан такой формат.