Рекорд по числу выходных: январь будет самым коротким рабочим месяцем 2027 года Январь 2027 года станет для россиян самым коротким рабочим месяцем

Москва21 сен Вести.В 2027 году граждан России ожидает самый короткий за последние годы рабочий январь, сообщила РИА Новости директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.

В предстоящем январе будет всего 15 рабочих дней, уточнила она. Причина такой ситуации — продолжительные новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря до 10 января.

Длинные выходные в начале 2027 года не повлияют на размер зарплаты сотрудников на окладе. Однако те, кто получает почасовую или работает по сдельной оплате труда, могут получить меньше в силу сокращения количества рабочих часов в январе.