Москва21 сенВести.В 2027 году граждан России ожидает самый короткий за последние годы рабочий январь, сообщила РИА Новости директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.
В предстоящем январе будет всего 15 рабочих дней, уточнила она. Причина такой ситуации — продолжительные новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря до 10 января.
Длинные выходные в начале 2027 года не повлияют на размер зарплаты сотрудников на окладе. Однако те, кто получает почасовую или работает по сдельной оплате труда, могут получить меньше в силу сокращения количества рабочих часов в январе.