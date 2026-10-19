В январе 2027 года у россиян будет 16 выходных и всего 15 рабочих дней В январе 2027 года россиян ждет 16 дней отдыха

Москва19 окт Вести.В январе 2027 года россияне будут больше отдыхать, чем работать, следует из постановления правительства РФ о переносе выходных дней и подсчетов РИА Новости.

Согласно документу, из 31 календарного дня будет 15 рабочих дней и 16 выходных и праздничных. Такой баланс сложился из-за переноса дат.

В следующем году выходные дни переносятся с субботы 2 января на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря, а также с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в Общественной палате предложили сделать 31 декабря выходным днем официально.