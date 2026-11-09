Ярхина: в январе 2027 году россияне будут больше отдыхать, чем работать

Стало известно, сколько дней будут работать россияне в январе 2027 Ярхина: в январе 2027 году россияне будут больше отдыхать, чем работать

Москва9 ноя Вести.В январе 2027 года россиян ждут 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней.

Об этом РИА Новости сообщила и. о. директора департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Яна Ярхина​​​.

В январе 2027 года при пятидневной рабочей неделе будет 15 рабочих дней и 16 выходных и праздничных сказала Ярхина

Она уточнила, что новогодние праздники, которые продлятся 11 дней, повлияли на соотношение рабочих и выходных дней.

При шестидневной рабочей неделе или сменном графике число рабочих будней в январе может отличаться, добавила эксперт.

Ранее в Госдуме рассказали, станет ли 31 декабря выходным днем.