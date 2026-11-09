Москва9 нояВести.В январе 2027 года россиян ждут 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней.
Об этом РИА Новости сообщила и. о. директора департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Яна Ярхина.
В январе 2027 года при пятидневной рабочей неделе будет 15 рабочих дней и 16 выходных и праздничныхсказала Ярхина
Она уточнила, что новогодние праздники, которые продлятся 11 дней, повлияли на соотношение рабочих и выходных дней.
При шестидневной рабочей неделе или сменном графике число рабочих будней в январе может отличаться, добавила эксперт.
Ранее в Госдуме рассказали, станет ли 31 декабря выходным днем.