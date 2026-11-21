Депутат ГД Бессараб: у россиян в 2027 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней

Сколько рабочих и выходных дней ждут россиян в 2027 году, рассказали в Госдуме Депутат ГД Бессараб: у россиян в 2027 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней

Москва21 ноя Вести.В 2027 году у жителей России будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Об этом рассказала ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, количество трудовых будней и дней отдыха у россиян в наступающем году будет таким же, как и в 2026 году. Эти расчеты касаются тех, кто работает по стандартному пятидневному графику.

В грядущем 2027 году россиян, как и в 2026-м, ждут 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней сказала Бессараб

2027 год по традиции начнется для большинства россиян с длинных новогодних каникул – они продлятся до 10 января 2027 года включительно.

Длинные праздничные выходные ждут россиян также в феврале (с 21 по 23 число месяца), марте (с 6 по 8 марта), в мае (с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая), июне (с 12 по 14 число месяца) и ноябре (с 4 по 7 ноября). В 2027 году будет всего одна шестидневная рабочая неделя – она выпадет на середину февраля и продлится с 15 по 20 число месяца.

Ранее стало известно, что в 2027 году у россиян будет больше коротких рабочих недель, чем в 2026-м.