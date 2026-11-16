Бессараб: в 2027 году будет как минимум три короткие трехдневные рабочие недели

Стало известно, сколько коротких рабочих недель ждет россиян в 2027 году Бессараб: в 2027 году будет как минимум три короткие трехдневные рабочие недели

Москва16 ноя Вести.В 2027 году коротких трехдневных рабочих недель будет намного больше, чем в 2026. Об этом агентству ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В грядущем 2027 году коротких рабочих недель станет больше: трехдневные рабочие недели нас ожидают после праздничного 23 февраля - с 24 по 26. И в ноябре, в котором числа с 1 по 3 придутся на начало недели и станут рабочими, а с 4 по 7 ноября нас будут ждать праздничный и выходные дни сказала она

Бессараб также отметила, что четыре предпраздничных дня в 2027 году будут сокращенными на один час, а именно: 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября.

Ранее россиянам напомнили о правилах дробления отпуска. Эксперты объяснили, почему один из периодов отдыха должен быть строго не менее 14 календарных дней.