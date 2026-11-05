Москва5 нояВести.Завершающая рабочая неделя 2026 года будет короткой — россиянам предстоит трудиться только три дня. Информация следует из данных производственного календаря, опубликованного на сайте Государственной Думы.
Хотя последняя неделя текущего года окажется четырехдневной и продлится с 27 по 30 декабря, рабочими в ней будут только три дня — 28, 29 и 30 декабря.
Дополнительный выходной в конце следующего месяца образуется за счет переноса с воскресенья, 4 января 2027 года.
В 2027 году 31 декабря тоже сделают нерабочим.
До этого россиянам назвали количество сокращенных рабочих дней на протяжении 2027 года.