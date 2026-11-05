Продолжительность последней в 2026 году рабочей недели составит три дня

Последняя рабочая неделя в 2026 году продлится три дня Продолжительность последней в 2026 году рабочей недели составит три дня

Москва5 ноя Вести.Завершающая рабочая неделя 2026 года будет короткой — россиянам предстоит трудиться только три дня. Информация следует из данных производственного календаря, опубликованного на сайте Государственной Думы.

Хотя последняя неделя текущего года окажется четырехдневной и продлится с 27 по 30 декабря, рабочими в ней будут только три дня — 28, 29 и 30 декабря.

Дополнительный выходной в конце следующего месяца образуется за счет переноса с воскресенья, 4 января 2027 года.

В 2027 году 31 декабря тоже сделают нерабочим.

До этого россиянам назвали количество сокращенных рабочих дней на протяжении 2027 года.