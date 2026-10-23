Москва23 октВести.Трехдневная рабочая неделя ожидает россиян в конце года.
Об этом РИА Новости заявила эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
Трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря 2026 года - индикатор более глубоких процессов в организации труда и управлении человеческим капиталомсказала Подольская
Она также добавила, что перенос выходного с 4 января на 31 декабря – решение, которое имеет "не только эмоциональное, но и экономическое обоснование".
Подольская уточнила, что нерабочий день в последний день года помогает компаниям избежать издержек, которые связаны с низкой эффективностью, и одновременно повышает лояльность сотрудников.
Ранее стало известно, что сколько коротких рабочих недель будут ждать россиян в 2027 году.