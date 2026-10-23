Подольская: россияне в последнюю неделю года будут работать всего три дня

Эксперт рассказала, сколько будут работать россияне в последнюю неделю года Подольская: россияне в последнюю неделю года будут работать всего три дня

Москва23 окт Вести.Трехдневная рабочая неделя ожидает россиян в конце года.

Об этом РИА Новости заявила эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

Трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря 2026 года - индикатор более глубоких процессов в организации труда и управлении человеческим капиталом сказала Подольская

Она также добавила, что перенос выходного с 4 января на 31 декабря – решение, которое имеет "не только эмоциональное, но и экономическое обоснование".

Подольская уточнила, что нерабочий день в последний день года помогает компаниям избежать издержек, которые связаны с низкой эффективностью, и одновременно повышает лояльность сотрудников.

Ранее стало известно, что сколько коротких рабочих недель будут ждать россиян в 2027 году.