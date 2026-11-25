Доцент Балынин: рабочий день 30 декабря не будет сокращенным

Россиянам рассказали о рабочем графике на 30 декабря Доцент Балынин: рабочий день 30 декабря не будет сокращенным

Москва25 ноя Вести.Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей последним в 2026 году рабочим днем станет 30 декабря, однако время работы сокращать не будут.

Об этом ТАСС рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он пояснил, что четверг, 31 декабря, в текущем году является выходным, но не считается праздничным.

Подчеркну, что день [30 декабря] не будет сокращен на час, так как 31 декабря 2026 года ... это перенесенный с 4 января выходной день пояснил собеседник агентства

В декабре россиян ожидает последняя в 2026 году сокращенная рабочая неделя.

Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026-го до 10 января 2027 года.