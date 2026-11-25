Последний рабочий день в 2026 году не будет сокращенным 30 декабря будет обычным рабочим днем

Москва25 ноя Вести.30 декабря 2026 года не станет сокращенным рабочим днем, эта дата не включена в производственный календарь в перечень предпраздничных дней, следует из производственного календаря, с которым ознакомилось РИА Новости.

30 декабря не помечен как праздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час говорится в сообщении

Отмечается, что последняя рабочая неделя 2026 года продлится три дня – с 28 по 30 декабря. А 31 декабря приходится на четверг, однако рабочим днем в календаре не отмечен.