Москва11 октВести.Россияне завершат этот год короткой рабочей неделей.
Об этом РИА Новости рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Она отметила, что работать люди будут только 28, 29 и 30 декабря.
Последней в этом году сокращенной рабочей неделей станет предновогодняя - мы будем работать всего три дня с понедельника по среду перед большими новогодними каникуламизаявила депутат
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году. Они продлятся с 31 декабря текущего года по 10 января следующего.