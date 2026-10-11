Стало известно, сколько дней будут работать россияне в последнюю неделю года Депутат Бессараб: последняя рабочая неделя года будет короткой

Москва11 окт Вести.Россияне завершат этот год короткой рабочей неделей.

Об этом РИА Новости рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она отметила, что работать люди будут только 28, 29 и 30 декабря.

Последней в этом году сокращенной рабочей неделей станет предновогодняя - мы будем работать всего три дня с понедельника по среду перед большими новогодними каникулами заявила депутат

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